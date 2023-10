L'IA costa troppo? Microsoft perde soldi per ogni abbonato a Copilot su Github

Mentre Microsoft pensa alle sue GPU per l'IA, un nuovo report fa tremare il mondo dell'Intelligenza Artificiale: a quanto pare, infatti, l'IA sarebbe molto più costosa del previsto, rendendo particolarmente difficile per le aziende che la utilizzano nei loro applicativi rientrare dei suoi costi di gestione.

Facciamo un esempio, che è poi quello ha scaturito l'interessante report del Wall Street Journal sul tema. Qualche mese fa, Microsoft ha annunciato Copilot per Github, implementato nel servizio per ricercatori e programmatori nelle scorse settimane. Copilot per Github costa 10 Dollari al mese per gli utenti del servizio, che ovviamente è solo in abbonamento e che permette di aiutare nella stesura di codice, nel debugging e in altre mansioni tediose per gli sviluppatori umani e delegabili all'IA.

A quanto pare, però, Microsoft perderebbe 20 Dollari al mese per utente, in media, a causa del suo Copilot IA per Github. Come è possibile? Semplice: i costi di creazione, mantenimento e gestione dei server su cui si trova l'IA di Copilot per Github sono molto più alti del previsto. Poiché l'utente pagante medio di Github (che, lo ricordiamo, è un professionista del settore) utilizza Copilot molto di più di un cliente "base", le operazioni svolte dall'IA per singolo abbonato al servizio di Github sono molto più numerose del previsto, causando una perdita netta per il colosso di Redmond.

La notizia potrebbe diventare un problema ora che Copilot è arrivato su Windows 11 (ed è gratis): se gli utenti dovessero usarlo eccessivamente, dunque, Microsoft potrebbe seriamente andare in rosso per i costi di gestione e di ampliamento dei suoi server dedicati all'Intelligenza Artificiale. Oppure la qualità dell'IA e la sua velocità potrebbero peggiorare. Così, le probabilità che la compagnia finisca per implementare degli abbonamenti a pagamento per i suoi servizi AI-based (o per aumentare il costo delle sottoscrizioni già esistenti) diventa sempre più concreto.

In generale, il report del WSJ mette in luce i rischi economici dell'IA per le aziende che la utilizzano, descrivendo quella dell'utilizzo gratuito (o a basso prezzo) e illimitato dei Chatbot come un'illusione. "Utilizzare l'IA per riassumere una mail è come comprare una Lamborghini per fare le consegne della pizza", riporta il giornale, prefigurando un futuro in cui l'Intelligenza Artificiale non sarà proprio "di tutti", ma resterà appannaggio di una ristretta cerchia di professionisti disposti a pagare profumatamente per usarla.