Un'IA sta creando citazioni false di persone reali e le pubblica online

Nell'era dell'informazione digitale, siamo abituati a vedere citazioni di persone famose o esperti in vari campi (come le frasi che Einstein non ha mai detto). Cosa succede quando queste citazioni sono create da un'intelligenza artificiale e attribuite a persone reali? È quello che sta accadendo su un sito web chiamato The Enlightened Mindset.

Questo sito ha un vasto archivio di articoli che sono stati prodotti - molto probabilmente - da un'intelligenza artificiale. Il testo è generico, mancano i collegamenti alle fonti e le immagini incluse spesso sembrano essere state generate anch'esse da un AI.

La cosa più preoccupante è che molti di questi articoli contengono citazioni false, spesso attribuite a persone reali. Ad esempio, un articolo del gennaio 2023 intitolato "Is Hagrid Played By a Robot? An Exploration of the Possibility" include una citazione di un certo Dr. Reuben Binns, presentato come professore di Intelligenza Artificiale all'Università di Cambridge.

La citazione sembra plausibile e Binns è effettivamente un ricercatore in AI. Tuttavia, come ha confermato lo stesso Binns al sito web Futurism, non ha mai pronunciato quella citazione. Inoltre, lavora all'Università di Oxford, non a Cambridge. Tutto questo, sempre secondo Binns (questa volta per davvero!), potrebbe essere solo l'inizio.

"Succederà a un sacco di persone. Tra qualche anno, questa non sarà un'esperienza insolita per chiunque abbia il suo nome su internet da qualche parte", ha affermato il ricercatore. La scoperta di The Enlightened Mindset e dei suoi contenuti generati dall'intelligenza artificiale solleva interrogativi importanti sulla responsabilità e l'etica nell'era di questi software.

Come possiamo garantire che le citazioni e le informazioni che leggiamo online siano autentiche? E se questo articolo fosse stato scritto da un'intelligenza artificiale? Queste sono domande a cui dobbiamo trovare delle risposte concrete, mentre ci avventuriamo sempre più in profondità in questa nuova era: quella dell'IA.