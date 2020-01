L'IA, nella diagnosi del cancro al seno, è adesso ufficialmente migliore degli umani

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata in moltissimi campi: ultimamente anche per la diagnostica del cancro al seno. Dei ricercatori, infatti, hanno sviluppato un programma capace di scovare i carcinomi mammari con maggiore precisione rispetto agli esperti.

Il cancro al seno è uno dei tumori più comuni nelle donne, con oltre 2 milioni di diagnosi solo lo scorso anno. Controlli regolari sono vitali per rilevare i primi segni della malattia nei pazienti che non presentano sintomi evidenti. Tuttavia, interpretare le scansioni lascia spazio all'errore e una piccola percentuale di tutte le mammografie restituisce un falso positivo o un falso negativo.

Ora, i ricercatori di Google Health hanno addestrato un modello di intelligenza artificiale per rilevare il cancro nelle mammografie di migliaia di donne in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Le immagini erano già state esaminate dai medici, ma a differenza di un ambiente clinico, la macchina non aveva una storia paziente per informarsi delle sue diagnosi.

Il team, ha così scoperto che il loro modello di intelligenza artificiale poteva predire il cancro al seno dalle scansioni con un livello di precisione simile a quello dei radiografi esperti. Inoltre, l'IA ha mostrato una riduzione della percentuale di casi in cui il cancro è stato identificato erroneamente: rispettivamente il 5.7% negli Stati Uniti e l'1.2% in Gran Bretagna. Ha inoltre ridotto la percentuale di diagnosi mancate del 9.4% tra i pazienti statunitensi e del 2.7% in Gran Bretagna.

"Prima si identifica un carcinoma mammario, meglio è per il paziente", dichiara ad AFP Dominic King, di Google Health. "Pensiamo a questa tecnologia in un modo che supporti e consenta a un esperto o, in ultima analisi, a un paziente, di ottenere il miglior risultato da qualsiasi diagnostica abbiano avuto". In Gran Bretagna tutte le mammografie vengono riviste da due radiologi, un processo necessario ma ad alta intensità di lavoro. Lo studio di King e del suo team, pubblicato su Nature, ha dimostrato che l'uso dell'IA per verificare la diagnosi del primo revisore umano potrebbe far risparmiare fino all'88% del carico di lavoro per il secondo medico. "Trovami un paese dove puoi trovare un'infermiera o un medico che non sia occupata", continua King. "C'è la possibilità che questa tecnologia supporti il ​​servizio eccellente esistente dei revisori umani".

Sono necessarie ulteriori ricerche ma un giorno, sperano i ricercatori, la tecnologia aiuterà i medici ad avere una "seconda opinione" per le diagnosi di cancro.