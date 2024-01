IA e disinformazione: OpenAI pubblica le linee guida anti-fake news

Ora che sappiamo che ChatGPT potrà generare video a partire dai prompt di testo, i timori per l'utilizzo dell'IA al fine di diffondere fake news sembrano improvvisamente più fondati di quanto non lo siano mai stati. Fortunatamente, OpenAI ha rilasciato il suo piano contro l'uso dell'IA per le campagne di disinformazione.

Il piano, che potete leggere per intero sul sito web di OpenAI, si è reso necessario in vista delle numerose tornate elettorali del 2024 in tutto il mondo. Nei prossimi dodici mesi, infatti, si terranno nuove elezioni nell'Unione Europea, nella Federazione Russa e negli Stati Uniti, oltre che nel Regno Unito e in diversi altri Paesi in tutto il mondo. Per evitare che l'IA venga utilizzata per le fake news in tutto il mondo, dunque, OpenAI ha stilato delle linee guida ben chiare.

La prima riguarda l'utilizzo di un sistema crittografico sviluppato dalla Coalition for Content Provenance and Authority, capace di indicare quando un contenuto visivo è stato generato dall'IA e quando invece è di provenienza umana. La certificazione sarà utilizzata per le immagini prodotte da DALL-E 3 e, si spera, anche per i video generati con la medesima piattaforma.

L'approccio è molto simile al watermark digitale per le opere realizzate dall'IA, che potrebbe permettere l'identificazione di opere generate dall'IA ma che finora non si è rivelato particolarmente efficace nella lotta alle fake news. Per questo, in aggiunta, OpenAI ha annunciato che collaborerà con giornalisti e ricercatori per una migliore classificazione della provenienza di testi e immagini e che, al contempo, ChatGPT inizierà ad utilizzare news in tempo reale provenienti da ogni parte del mondo per le sue risposte, con tanto di citazioni alle fonti.

Il grosso problema, però, sembra riguardare le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, che si svolgeranno il 5 novembre. In vista di queste ultime, le conversazioni di ChatGPT su temi politico-elettorali inizieranno a contenere link e riferimenti a siti web ufficiali, come CanIVote.org, per la verifica e il fact-checking delle informazioni fornite dall'IA. Infine, pare che OpenAI inizierà a lavorare attivamente alla rimozione dal web dei deepfake e dei chatbot che mirano a ingannare gli utenti impersonando figure politiche di spicco.