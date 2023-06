L'IA doppierà in automatico video su YouTube, è questo il futuro del doppiaggio?

In occasione del VidCon ,YouTube ha annunciato un nuovo progetto che coinvolge il team di Aloud, il servizio di doppiaggio basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’incubatore Area 120 di Google.

Secondo quanto affermato sul sito di Aloud, il tool procede prima con la trascrizione del video per permettere agli utenti di rivederla e modificarlo. A questo punto, come si può vedere nel video presente in apertura, passa al doppiaggio.

Amad Hanif di YouTube, parlando con The Verge ha spiegato che la piattaforma sta già testando lo strumento con centinaia di creator, ma ha spiegato che attualmente Aloud supporta solo poche lingue sebbene in arrivo cene siano altre. Nella fattispecie, lo strumento è disponibile in inglese, spagnolo e portoghese.

Sempre per il futuro, YouTube ha spiegato che “sta lavorando per far sì che le tracce audio tradotte suonino come la voce del creatore”, oltre che alla sincronizzazione del labiale e delle espressioni, Il lancio è previsto solo nel 2024, però. Non è nemmeno chiaro se l'italiano (come si spera) figurerà nella lista delle lingue supportate o meno, ed ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli in merito.

Nelle scorse ore, YouTube ha iniziato i test di YouTube 1080p Premum su Android e Google TV, che propone un bitrate più elevato.