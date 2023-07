IA, c'è l'accordo tra Big Tech e Casa Bianca: 'è una svolta per lo sviluppo responsabile'

Mentre le aziende europee si schierano contro l'AI Act di Bruxelles, negli Stati Uniti pare che si sia finalmente trovata una quadra tra il desiderio di regolazione della Casa Bianca e le necessità delle grandi compagnie dell'Intelligenza Artificiale, quali OpenAI, Google, Meta e Microsoft.

Riporta infatti Engadget che sette grandi aziende impegnate nell'IA, tra le quali vi sarebbero Alphabet (l'azienda-madre di Google), Microsoft, Meta, Anthropic e OpenAI, si sarebbero impegnate a rispettare una serie di linee guida stabilite dalla Casa Bianca nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e degli applicativi ad essa connessi. La notizia arriva dopo mesi di pressioni da parte di Washington, mentre quello firmato dalle Big Tech sembra essere un accordo con adesione su base volontaria, che scadrà quando il Congresso approverà una legislazione vincolante sull'IA.

La svolta, che riesce finalmente a mettere le grandi aziende in accordo con i lawmakers americani, arriva dopo che l'amministrazione di Joe Biden ha richiesto a gran voce uno sviluppo "responsabile" dell'IA, facendo pressione sui CEO di compagnie come OpenAI, Microsoft e Google, talvolta persino con incontri personali e diretti, perché esse prendessero impegni in tal senso.

In totale, sono otto i principi-guida dell'accordo firmato dalle Big Tech, ovvero:

Permettere a degli analisti ed esperti indipendenti di analizzare il codice dei Large Language Model (LLM) in cerca di potenziali comportamenti scorretti. Investire maggiormente nella cybersecurity. Fornire ad analisti terzi gli strumenti per ricercare e scoprire le vulnerabilità delle IA proprietarie. Spiegare chiaramente i rischi sociali dell'IA, inclusi i bias di ogni tipo e le possibilità che essa venga utilizzata in modo inappropriato. Focalizzarsi nella ricerca sui rischi sociali dell'IA. Fornire informazioni alle altre aziende e al Governo degli Stati Uniti, mantenendo la massima trasparenza possibile. Segnalare i contenuti audio e video generati dall'IA con dei watermark che rendano riconoscibile la provenienza digitale e generativa dei contenuti. Utilizzare l'IA per cercare di risolvere i grandi problemi sociali, tecnologici ed economici dell'umanità.

Una dichiarazione della Casa Bianca ha commentato l'accordo spiegando che "questi impegni, che le compagnie hanno deciso di perseguire fin da subito, sottolineano tre principi fondamentali nello sviluppo dell'IA e nel suo futuro: la sicurezza, l'affidabilità e la cautela. Siamo di fronte ad un passaggio fondamentale verso la sicurezza nel settore dell'IA".