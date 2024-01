IA, c'è il rischio di concorrenza sleale? La FTC investiga su Microsoft, Google e Amazon

Mentre il valore di mercato di Microsoft impenna fino a superare i 3.000 miliardi di Dollari grazie al successo dell'IA, sembra che il colosso di Redmond sia finito al centro di un'indagine della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. Anche in questo caso, sono gli investimenti di Microsoft nelle startup IA a destare preoccupazione.

Come riporta Engadget, la FTC sta investigando Microsoft, Amazon e Alphabet per via dei loro massicci sforzi nel mondo delle startup legate all'Intelligenza Artificiale generativa. In particolare, sotto indagine sono i rapporti tra queste enormi realtà e startup come OpenAI e Anthropic: la FTC ha già notificato degli "ordini obbligatori" alle tre Big Tech per la fornitura di documenti circa le loro relazioni con le aziende della Silicon Valley legate all'IA.

In una press release della FTC possiamo leggere una dichiarazione della Direttrice della FTC Lina Khan, che spiega che "la storia ci insegna che nuove tecnologie possono creare nuovi mercati e una sana competizione. Mentre le compagnie si rincorrono per sviluppare e monetizzare l'IA, dobbiamo prepararci di fronte alle tattiche possono limitare queste opportunità. Il nostro studio farà luce sull'eventualità che gli investimenti e le partnership portate avanti dalle compagnie dominanti del settore portino a distorsioni nell'innovazione e minino la competitività del settore".

Gli investimenti miliardari di Microsoft in OpenAI, per esempio, sono noti ormai da tempo: finora, il colosso di Redmond ha fornito ben 13 miliardi di Dollari alla startup di Sam Altman, in cambio di una percentuale di azioni pari al 49% e dell'utilizzo delle nuove tecnologie di OpenAI (come le versioni più recenti di ChatGPT) su servizi proprietari quali Bing, Copilot, Office e Windows.

Al contempo, Google ha investito pesantemente in Anthropic, e Amazon ha fatto lo stesso negli scorsi mesi. In particolare, il colosso di Mountain View ha finanziato Anthropic con 4 miliardi di Dollari, mentre quello di Seattle ne ha forniti due alla medesima azienda: in entrambi i casi, il denaro è finito nello sviluppo di Claude, il chatbot proprietario della startup.