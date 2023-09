IA ed etica, anche Google tra i 'responsabili': parte il progetto Digital Futures

Dopo il lancio del watermark Google SynthID, sviluppato da Big G per permettere di riconoscere le immagini generate dall'IA da quelle vere, sembra che il colosso di Mountain View abbia iniziato a pensare seriamente all'etica e alle responsabilità connesse all'IA, lanciando un progetto dedicato all'Intelligenza Artificiale "consapevole".

Il Digital Futures Project è stato lanciato da Google nelle scorse ore con un post sul blog aziendale di Mountain View. Il progetto, spiega la Direttrice di Google.org Brigitte Hoyer Gosselink, vuole "supportare i ricercatori, organizzare convegni e incontri e promuovere il dibattito sulle regolamentazioni pubbliche che incoraggino lo sviluppo responsabile dell'IA".

Nel concreto, l'azienda-madre di Google, Alphabet, stanzierà 20 milioni di Dollari in finanziamenti ad una serie di think-tank globali per lo sviluppo di sistemi di regolazione dell'IA. Tra questi think-tank abbiamo l'Aspen Institute, il Carnegie Endowment for International Peace, il Center for a New American Security, la Brookings Institution, la sezione Work of The Future del MIT, il CSIS - Center for Strategic and International Studies e una manciata di altre organizzazioni minori.

Già nel 2018, Google aveva pubblicato dei "principi etici" che avrebbe implementato nello sviluppo dell'IA e che dovrebbero essere stati utilizzati anche per guidare lo sviluppo di Google Bard e di tutti gli altri prodotti AI-based di Big G. Sfortunatamente, però, neanche questi sforzi per la trasparenza e la responsabilità sembrano essere bastati per allontanare il colosso di Mountain View dalle critiche dei detrattori dell'IA.

Di recente, insieme ad OpenAI, Microsoft e Meta, Google è stata accusata di utilizzare materiali coperti da copyright per l'IA e, in particolare, per il training dei suoi Large Language Model. Sono inoltre in molti a criticare le Big Tech per il loro atteggiamento superficiale nei confronti delle minacce legate all'IA, soprattutto in termini di diffusione di disinformazione e fake news.