L'IA degli ex dipendenti Google che vi fa 'parlare' con Elon Musk e Super Mario

Dopo aver trattato le opportunità offerte dall'IA Stable Diffusion in ambito di compressione immagini (sì, l'immagine di copertina è stata realizzata proprio mediante Stable Diffusion), torniamo a trattare le potenzialità di questa tipologia di servizi. Questa volta, però, si fa riferimento a un'IA che può farvi "parlare" con Elon Musk.

Ovviamente il CEO di SpaceX non ha tempo per rispondere a tutte le vostre assurde richieste (soprattutto ora che è impegnato nelle trattative per l'acquisizione di Twitter), ma alcuni ex dipendenti di Google, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, che in passato hanno contribuito alla creazione di Google LaMDA, hanno lanciato un servizio chiamato Character AI.

In un'intervista rilasciata a inizio ottobre 2022 al The Washington Post, Shazeer e De Freitas hanno dichiarato di aver lasciato Google per cercare di mettere nelle mani di più persone possibili, mediante questa startup, la tecnologia legata all'intelligenza artificiale. D'altronde, il portale di Character AI è già attivo e accessibile da tutti in beta (questa versione è stata lanciata a settembre 2022).

Risulta insomma possibile intrattenere conversazioni "inventate" con personalità come Elon Musk, Super Mario, Wonder Woman e chi più ne ha più ne metta. In parole povere, l'IA cerca di ricreare un "personaggio". A tal proposito, basta effettuare una registrazione gratuita e risulta poi possibile inviare messaggi in inglese e ottenere risposte "in tempo reale".