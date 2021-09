L'IA di Facebook ha erroneamente etichettato delle persone di colore come 'primati'

Facebook si è ufficialmente scusata per l'errore della sua intelligenza artificiale che ha etichettato come "primati" delle persone di colore presenti in un video pubblicato su Watch. Il social network di Mark Zuckerberg l'ha definito un "errore inaccettabile" ed ha spiegato che sta facendo il possibile per fare in modo che non si ripeta.

A portare alla ribalta la vicenda ci ha pensato un articolo del New York Times, in cui veniva evidenziato come sotto un video pubblicato lo scorso 27 Giugno 2020 dal Daily Mail, con protagonista una persona di colore che discuteva con la Polizia, era presente la domanda "sei interessato ad altri video sui primati?".

Facebook ha spiegato che l'etichetta è legata ad un errore d'interpretazione dell'algoritmo su cui si basa Facebook Watch per suggerire filmati contestuali. "E' un errore inaccettabile" ha affermato un portavoce del social network in una mail inviata a The Verge, in cui evidenzia che "anche se abbiamo apportato miglioramenti alla nostra intelligenza artificiale, sappiamo che non è perfetta e abbiamo ulteriori progressi da fare. Ci scusiamo con chiunque abbia visto queste raccomandazioni offensive".

Non si tratta della prima gaffe delle intelligenze artificiali: qualche anno fa Google Foto aveva etichettato come gorilla alcune persone di colore presenti in una fotografia ed anche in quel caso erano arrivate le scuse ufficiali della società.