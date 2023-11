L'IA generativa arriva su YouTube: dai commenti ai consigli, le novità

Sulla scia di quanto fatto da altre società tech, anche YouTube punta sull’intelligenza artificiale ed ha annunciato l’implementazione di una serie di funzionalità che mirano a rendere migliore l’esperienza utente.

Google, nella fattispecie, ha annunciato che sta testando dei nuovi strumenti d’intelligenza artificiale generativa che offriranno ai gestori dei canali ed utenti un riepilogo dei commenti ricevuti, per fare in modo che possano partecipare alle discussioni facilmente senza doverli scorrere tutti. Inizialmente questa novità sarà visibile esclusivamente sui video in lingue inglese per alcuni utenti selezionati, e prossimamente anche gli utenti Premium potranno aderire ai test attraverso questo indirizzo.

Per quanto riguarda l’IA conversazionale, YouTube presto integrerà uno strumento che permetterà di ottenere risposte alle domande sui video, ma a migliorare sarà anche il sistema di consigli dei video correlati a quelli visti. Il tool potrà essere utilizzato senza mettere in pausa i video in riproduzione. Alcune gif delle nuove feature sono disponibili direttamente sul blog di Google.

Sempre in merito ai consigli, nella serata di ieri sono emerse anche delle nuove funzionalità in arrivo per il sistema di consigli di YouTube, con l’obiettivo di far restare gli utenti all’interno della piattaforma.

