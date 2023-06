L'IA generativa in arrivo su Facebook, Instagram e Whatsapp: l'annuncio di Zuckerberg

Nel corso dell’incontro dove Mark Zuckerberg ha parlato di Apple Vision Pro con i dipendenti di Meta, il CEO avrebbe confermato l’imminente arrivo dell’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti.

Nel meeting, il giovane amministratore delegato ha affermato che varie funzionalità in grado di sfruttare l’IA generativa saranno integrate sia in strumenti interni che rivolti ai consumatori, e lo sviluppo è già a buon punto.

Una di queste, ad esempio, potrebbe consentire agli utenti di modificare le proprie foto con un testo o un prompt per condividerle nelle loro storie su Instagram. L’azienda però sta anche lavorando su agenti con l’IA con personalità e casi d’uso diversi che potrebbero consentire agli utenti di portare a termine vari compiti sia a livello lavorativo che d’intrattenimento.

Zuckerberg nel corso della riunione ha nuovamente parlato del suo modello aperto di ricerca sull’IA, e si è impegnato nuovamente a pubblicare ricerche e codici relativi allo sviluppo dell’IA in modo che la community possa beneficiarne.

A medio termine quindi l’IA dovrebbe arrivare su tutti i prodotti di Meta, tra cui Facebook, Instagram e Whatsapp, per rendere i contenuti più accattivanti e facilitare il lavoro dei creator. Al momento però non è chiaro in che modo sarà integrata, e probabilmente ne sapremo di più solo successivamente.