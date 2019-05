L'IA di Google è più precisa nel prevedere il cancro ai polmoni

Tra tutti i tumori conosciuti, quello ai polmoni è sicuramente la tipologia che presenta una mortalità più elevata. Secondo alcuni studi ogni anno sarebbero <>1,7 milioni le persone che morirebbero per colpa del tumore ai polmoni, più del cancro al seno, alla prostata ed il colon.

Secondo gli esperti, una grosso ruolo lo gioca la mancata tempestività nell’effettuare le diagnosi. Spesso infatti la scoperta del tumore avviene quando questo è già nelle fasi terminali, ma Google è determinata nel cambiare la situazione, grazie all'intelligenza artificiale.



Delle potenzialità dell'IA nel campo medico abbiamo più volte discusso su queste pagine, in quanto le capacità di analisi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella ricerca.



Attraverso questo nuovo strumento, Google spera di rendere la previsione del cancro al polmone più accurata.



Per lo screening infatti i radiologi solitamente visualizzano centinaia di immagini da una singola TC. Con questo nuovo modello di Google, l'IA può generare una previsione generale della malignità del cancro del polmone ed identificare il sottile tessuto maligno o i noduli polmonari, che sono spesso difficili da identificare. L'intelligenza artificiale però può anche essere utilizzata per rilevare il tasso di crescita di tessuti sospetti nei pazienti a cui ancora non è stato ufficialmente identificato il cancro.



Per testare il modello, Google si è avvalsa di 45.656 radiografie del torace, confrontando i risultati con sei radiologi certificati. Nei primi studi, l'intelligenza artificiale del colosso del web ha rilevato il cinque percento in più di casi di cancro rispetto ai radiologi, ed ha ridotto i falsi positivi di oltre l'11%.



E' chiaro che l'IA necessita di ulteriori ricerche e test clinici prima di essere lanciata ufficialmente, ma Google sostiene che i primi risultati sono incoraggianti.



In passato il MIT aveva lanciato un'IA in grado di predire il cancro al seno.