L'IA di Google può prevedere le ondate di calore: svelato il nuovo Tree Canopy

Dopo aver scoperto l'implementazione dell'IA di Google su Shopify, il colosso di Mountain View ha lanciato un altro tool AI-based, stavolta per la lotta al cambiamento climatico e, soprattutto, alle sue conseguenze nefaste sugli ambienti urbani. Il nuovo strumento di Big G, infatti, userà l'IA per identificare le zone più torride delle città.

Il sistema sviluppato da Google sarà messo a disposizione delle autorità locali di tutto il mondo e permetterà, utilizzando l'IA e dei sistemi predittivi online basati sui dati di Google Maps, di creare una "mappa di calore" delle principali città del mondo, prevenendo la formazione di "punti caldi" dovuti alle temperature record dovute al cambiamento climatico nella stagione estiva e, al contempo, alla perdita di alberi e aree verdi nelle zone urbane.

Il tool, dunque, si differenzia dagli altri progetti Google contro il cambiamento climatico, che passano perlopiù per dei sistemi di notifica in caso di eventi estremi come uragani, maremoti, tempeste e bufere di neve. Tuttavia, proprio grazie ai modelli predittivi basati sull'IA, le allerte sulle ondate di calore sono state aggiunte all'elenco delle notifiche che Big G può inviare agli utenti Android, specie quando essi entrano in un "punto caldo" di una grande città.

Queste notifiche mostreranno agli utenti data e orario di inizio e di fine dell'ondata di calore, le zone da evitare per non rischiare problemi di salute e soprattutto una serie di consigli per evitare che gli eventi estremi impattino sulla propria condizione di salute. I consigli di prevenzione saranno sviluppati insieme al Global Heat Health Information Network, o GGHIN, che si occuperà di renderli quanto più accurati e applicabili possibile.

Come abbiamo già detto, le misure preventive delle ondate di calore non si fermano solo alle notifiche AI-based inviate agli utenti. Al contrario, esse passano per il tool Tree Canopy, anch'esso basato sull'IA e che permette ai municipi e alle autorità locali di "comprendere lo stato della copertura degli alberi nelle zone urbane e pianificare delle iniziative cittadine di riforestazione usando i dati delle immagini aeree delle città e l'IA".

La nuova versione di Tree Canopy sostituisce una vecchia feature Google basata sul Machine Learning, presentata da Big G nel mese di settembre 2022 e che copriva poco più di 10 città in totale. Grazie all'IA, la feature è stata estesa a ben 350 centri urbani su tutto il pianeta, comprese città come Lisbona, Parigi, Sydney e Atlanta.