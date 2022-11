La nuova IA di Google può scrivere fiabe e racconti: ci renderà tutti scrittori?

Vi ricordate l'Intelligenza Artificiale LaMDA di Google? Il software è saltato alla ribalta delle cronache dopo che, qualche mese fa, un ex-ingegnere di Big G lo aveva definito "senziente". Oggi, però, l'azienda di Mountain View ha annunciato una delle prime applicazioni pratiche della sua IA, che vi aiuterà a improvvisarvi scrittori.

Esatto: l'IA "senziente" di Google verrà utilizzata per il tool di scrittura basato sull'IA Wordcraft, che servirà principalmente per aiutare scrittori e creativi nell'ideazione di nuove storie. Proprio in questo il servizio di Big G si differenzierà dal grosso dei tool per la scrittura basati sull'Intelligenza Artificiale: Wordcraft non si limiterà solo a correggere la grammatica dello scrittore, migliorarne l'ortografia e controllarne la sintassi, ma avrà un ruolo principalmente creativo, coadiuvando chi scrive nella creazione di mondi e storie credibili.

Gli utenti potranno dunque usare Wordcrat per modificare il senso o la costruzione di una frase, ma anche per rendere un testo "più divertente" o "più serio", oppure fornirgli degli input di partenza da cui sviluppare delle brevi storie. Per questo, Big G descrive il suo software AI-based come un "editor di testo con uno scopo", evidenziando che si tratta non solo di un programma di correzione grammaticale e sintattica, ma di un vero e proprio compagno di scrittura.

Ciò, comunque, non significa che LaMDA creerà interi racconti per voi, rendendovi provetti scrittori senza che dobbiate prendere in mano una penna (almeno digitale): al contrario, Douglas Eck, direttore del team Google Research specializzato nell'IA, ha spiegato che "i nostri test dimostrano che usare LaMDA per creare storie da zero non è una buona scelta. Lo strumento diventa però molto più efficace quando lo si utilizza per aggiungere qualcosa o migliorare un racconto".