L'IA di Google diventa anche vigile urbano: i semafori intelligenti sono un successo

Da quando Google Bard è arrivato in Europa, gli sforzi di Big G nel settore dell'IA sono diventati noti a tutti. Ma quali mansioni potrà svolgere l'Intelligenza Artificiale secondo Google? C'è l'imbarazzo della scelta: non solo generatore di testi, immagini e linee di codice, ora l'IA di Mountain View dirige anche il traffico!

In realtà, i progetti di Google per i semafori gestiti dall'IA esistono da tempo: la prima sperimentazione è stata annunciata nel 2021, mentre le città che li hanno implementati almeno in una parte del proprio tessuto urbano sono numerose: Atene è solo l'ultima in ordine cronologico, con un avvio della sperimentazione (ovviamente su scala limitata) a luglio.

Ebbene, durante il suo evento Sustainability 2023, Google ha annunciato che i suoi semafori IA arriveranno in tante nuove città nel corso del 2024, spiegando che il programma si è rivelato essere un successo nell'ultimo round di sperimentazione. Qualora ve lo steste chiedendo: no, nessuna città italiana rientra tra quelle che avvieranno la sperimentazione dei semafori di Big nel prossimo anno.

Tra le metropoli incluse nel progetto, invece, abbiamo Seattle, Rio de Janeiro, Manchester, Budapest, Amburgo, Abu Dhabi, Haifa (in Israele) e una manciata di città in India e nel Pacifico, come Bali e Giacarta (in Indonesia) e Bangalore, Hyderabad e Calcutta in India. Big G ha comunque spiegato che i suoi semafori intelligenti (anche chiamati Green Light) hanno lo scopo di garantire la sicurezza di guidatori e pedoni, di gestire il traffico per garantirne la massima fluidità e di ridurre l'impatto ambientale dei semafori, riducendo al minimo i tempi di attesa di fronte alle luci rosse e le emissioni delle automobili.

In particolare, Green Light usa il Machine Learning e i dati raccolti in tempo reale da Google Maps per calcolare la quantità di traffico presente ad ogni incrocio, stimando l'attesa media di ogni automobilista e fornendo tutti questi dati all'IA che gestisce la rete dei semafori, che viene così ottimizzata per ridurre i tempi d'attesa, nonché la quantità di frenate e accelerazioni che gli automobilisti devono effettuare per sfruttare l'"onda verde" ad ogni stop.