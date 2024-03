Le IA fanno un monologo interiore, cosa potrebbe cambiare ora?

In un recente studio, un team di ricercatori di Stanford insieme ad un gruppo di ricercatori noto come "Notbad AI", ha realizzato un modello di intelligenza artificiale che si ferma letteralmente a "pensare" prima di dare risposte.

Se da una parte possiamo presto arrivare a leggere il pensiero con l’IA, dall’altra è opportuno sottolineare come in realtà l’articolo di cui parleremo oggi non è ancora stato sottoposto a peer review. Tuttavia, i risultati appaiono ugualmente incoraggianti.

Il team dietro il Quiet Self-Taught Reasoner, o Quiet-STaR, voleva che il loro modello non solo fosse in grado di insegnare a ragionare da solo, ma anche di realizzare dei veri e propri monologhi interiori (similmente a ciò che avviene nell’essere umano) prima di fornire risposte ai suggerimenti.

Per creare questa "IA contemplativa", i ricercatori hanno costruito un'IA addestrata su sette miliardi di parametri. Gli stessi autori ritengono che sia in grado di superare addirittura l'ultima versione del modello Llama di Meta.

Quiet-STaR è stato programmato, essenzialmente, per mostrare il suo lavoro mentre motivava i suoi risultati e gli utenti del modello potevano quindi selezionare quale risposta fosse più accurata tra quelle fornite in modo tale da addestrarlo continuamente.

Questo approccio, ha fatto sì che il modello fosse accurato nel 47,2% dei casi. Sebbene possa apparire un risultato non sensazionale, tutto ciò rappresenta in realtà un netto miglioramento rispetto al 36,3% ottenuto senza "ragionamento" interiore.

Dopo aver visto il grande problema dell’intelligenza artificiale, fino ad oggi, chatbot come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google sono risultati pessimi nel ragionamento basato sul buon senso. Ancora non possiamo prevedere le reali conseguenze di simili modelli, ciononostante, è lecito rimanere affascinati dai (rapidi) progressi delle intelligenze artificiali.

