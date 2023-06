Questa IA è in grado di predire il cambio di partito dei politici: a cosa servirà?

In Italia è stato da poco realizzato un algoritmo in grado di prevedere il cambio di gruppo parlamentare dei vari deputati. Scopriamo la curiosa ricerca pubblicata sulla rivista iScience.

Sicuramente questa volta non si tratta di individuare un nuovo antibiotico in sole 2 ore, ma grazie alla collaborazione degli Istituti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’Istituto di BioRobotica e dell’Istituto Dirpolis, sono stati ideati degli algoritmi in grado di predire letteralmente il cambio di partito da parte dei vari politici, seppur sotto forma di probabilità.

Nello specifico, sono state indagate le varie relazioni tra le votazioni espresse all'interno della Camera dei deputati e le dinamiche del cambiamento di gruppo parlamentare nelle ultime due legislature. Inutile sottolineare come tali algoritmi si basino (ovviamente) su processi d'apprendimento automatico, utilizzando come "materiale di analisi" le votazioni passate, oramai facilmente reperibili.

Il principale obiettivo di tutto ciò? Semplice, riuscire ad indagare meglio i comportamenti della nostra classe politica, con importanti ripercussioni a livello sociale. Dopo aver visto la Gioconda diventare un ologramma, ecco dunque l’ennesimo campo d’applicazione di queste nuove tecnologie.

"L'utilizzo combinato di 'open data' e intelligenza artificiale, ha e avrà sempre di più un grosso impatto anche nelle scienze sociali", commenta infatti Silvestro Micera, uno dei principali autori dello studio.