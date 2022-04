Questa IA è in grado di sapere il tuo orientamento sessuale (e molto altro) solo dal volto

Gli scienziati stanno lavorando ad intelligenze artificiali sempre più potenti, tecnologiche e avanzate. Adesso, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno creato un'IA per capire e riconoscere gli attributi nei volti umani.

"Il nostro set di dati non solo contiene pregiudizi", ha scritto il ricercatore post-dottorato in informatica di Princeton Joshua Peterson in un tweet sulla ricerca, "lo riflette deliberatamente". Il software, in poche parole, ha il compito di giudicare le caratteristiche fisiche oggettive di alcune persone.

Potrete trovare (e provare) l'intelligenza artificiale su questo sito web scrivendo le caratteristiche che state cercando in un volto, come ad esempio intelligenza, credenza in qualche dio o perfino l'orientamento sessuale. Potrebbe sembrare una tecnologia semplice, ma "dobbiamo stare attenti a come viene utilizzata", afferma lo scienziato cognitivo e ricercatore di intelligenza artificiale Jordan W. Suchow dello Stevens Institute of Technology.

"Data una foto della tua faccia, possiamo usare questo algoritmo per prevedere quali sarebbero le prime impressioni delle persone su di te", aggiunge Suchow nel suo comunicato stampa, "e quali stereotipi proietterebbero su di te quando vedranno la tua faccia". Insomma, converrete anche voi che l'intelligenza artificiale sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più evoluta... come quella che ha creato 40.000 armi chimiche in appena 6 ore.