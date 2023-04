Molte figure stanno chiedendo a gran voce di sospendere o regolamentare la ricerca sull'IA prima che sia troppo tardi. Adesso il noto Nick Bostrom, famoso tra le tante cose per il suo lavoro sull'IA e sull'etica dell'intelligenza artificiale, ha spiegato come semplice software incaricato di produrre graffette sia capace di sterminare l'umanità.

Nick ha proposto uno scenario dove a un'IA avanzata viene assegnato il semplice obiettivo di realizzare quante più graffette possibili all'interno di una fabbrica. Anche se questo può sembrare un compito assolutamente innocuo, questo obiettivo non specifico potrebbe portare a una vera e propria apocalisse.

Così come affermato all'HuffPost nel 2014: "l'intelligenza artificiale si renderà presto conto che sarebbe molto meglio se non ci fossero umani perché gli umani potrebbero decidere di spegnerla. Perché se gli umani lo facessero, ci sarebbero meno graffette. Inoltre, i corpi umani contengono molti atomi che potrebbero essere trasformati in graffette."

Si tratta chiaramente di un esempio, ma che può essere applicato - secondo Bostrom - a tutti gli obiettivi dati dall'IA senza controlli adeguati sulle sue azioni. Un esempio è stato affermato dal ricercatore nel suo libro Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies:

"I cavalli sono stati inizialmente integrati da carrozze e aratri, che hanno notevolmente aumentato la produttività del cavallo. Successivamente, i cavalli sono stati sostituiti da automobili e trattori e molti furono venduti ai macellai per essere trasformati in cibo per cani, farina d'ossa, pelle e colla. Negli USA nel 1915 c'erano circa 26 milioni di cavalli mentre all'inizio degli anni '50 ne sono rimasti 2 milioni."

Insomma, molti sembrano aver paura di questa IA... voi cosa ne pensate?