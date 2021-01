Questa IA indovina l'orientamento politico delle persone guardando postura e viso

Ricercatori e programmatori nel settore dell’intelligenza artificiale spesso finiscono per creare algoritmi in grado di sorprenderci: se, per esempio, a dicembre è stata sviluppata un’IA in grado di prevedere i ritardi dei treni, di recente è nata un’IA che può indovinare l’affiliazione politica di una persona da una singola foto.

A svilupparla sono stati alcuni esperti della Stanford University, i quali hanno poi pubblicato un articolo al riguardo sulla rivista Scientific Reports per descrivere come funziona e le percentuali di successo nei test da loro condotti.

La maggior parte delle volte capiamo di che orientamento politico è un nostro conoscente, collega, parente o anche sconosciuto semplicemente osservandoli sui social network, specialmente in prossimità delle elezioni nazionali. In altri casi più semplici, soprattutto nel caso di sostenitori accaniti di una personalità specifica, basta comprendere se partecipano a conferenze, comizi o se indossano cappelli, spillette o quant’altro a tema politica.

Il team di ricercatori californiani, però, ha voluto fare un passo ulteriore cercando di sviluppare un’intelligenza artificiale in grado di indovinare l’affiliazione politica in base alle espressioni facciali o alla postura di un cittadino. Sorprendentemente, dopo una fase di addestramento con i dati di un sito di incontri il sistema è riuscito a indovinare chi fosse liberale e chi conservatore con una percentuale di successo pari al 73%.

Gli sviluppatori non hanno compreso quali siano esattamente gli elementi chiave legati all’affiliazione politica, ma hanno notato che l’espressione facciale e l’orientamento della testa fornirebbero indizi particolari al riguardo: per esempio, chi guardava direttamente la telecamera durante lo scatto della fotografia risultava più orientato alla libertà.

Un’altra intelligenza artificiale sviluppata di recente è invece in grado di distinguere quali notizie siano reali e quali siano teorie del complotto.