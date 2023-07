'IA più intelligente degli umani in arrivo in 10 anni': OpenAI corre ai ripari

OpenAI ha annunciato di aver formato un nuovo team, guidato da ilya Sutskever, ovvero uno dei co-fondatori dell’azienda nonchè capo scienziato, che avrà l’obiettivo di sviluppare nuovi modi per controllare sistemi d’IA superintelligenti.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI dove Sutskever e Jan Like prevedono che l’IA con un’intelligenza superiore a quella umana potrebbe arrivare entro un decennio. Questa intelligenza artificiale, spiegano gli scienziati, potrebbe non essere benevola e per tale ragione saranno necessari dei sistemi per controllarla e limitarla.

“Attualmente, non abbiamo una soluzione per guidare o controllare un’IA potenzialmente superintelligente e impedire che diventi malevola”, afferma OpenAI. “Le nostre attuali tecniche per allineare l’IA, come l’apprendimento per rinforzo dal feedback umano, si basano sulla capacità degli esseri umani di supervisionare l’IA. Ma gli esseri umani non saranno in grado di supervisionare in modo affidabile sistemi di intelligenza artificiale molto più intelligenti di noi”.

Nel team confluiranno scienziati ed ingegneri che in precedenza facevano parte di un’altra divisione di allineamento dell’azienda, ma anche ricercatori di altri rami societari. Insieme, questi, mireranno a risolvere le principali sfide tecniche sul controllo dell’IA con una deadline di quattro anni. Sutskever e Leike avranno l’obiettivo di addestrare i sistemi d’intelligenza artificiale utilizzando i feedback umani, ma anche addestrare l’IA per assistere nella valutazione di altri sistemi d’intelligenza artificiale ed infine sviluppare un’IA che possa svolgere ricerche sull’allineamento. OpenAI dedicherà a tale team il 20% delle sue risorse di calcolo attualmente disponibili.