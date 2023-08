Due tendenze - ad oggi - sembrano inarrestabili: l'aumento della popolazione mondiale e il riscaldamento globale. Mentre la scienza ci offre soluzioni per un futuro a basse emissioni di carbonio, la politica sembra restia a prendere misure a lungo termine per affrontare il cambiamento climatico.

In questo contesto, l'intelligenza artificiale (IA) emerge come una potenziale soluzione, ma anche come una possibile minaccia. L'IA sta diventando sempre più pervasiva, con dati su salute, finanze e movimenti che vengono archiviati in cloud gestiti da conglomerati multinazionali.

Questo sposta il bilancio del potere dai governi alle grandi aziende, sollevando interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza. Tali software non sono solo un sostituto per i lavori umani, ma anche dei potenziali alleati. Il motivo è semplice: possono gestire reti complesse e in rapida evoluzione meglio degli esseri umani, offrendo soluzioni efficienti per l'economia e la scienza.

Tuttavia, il loro impatto potrebbe estendersi ben oltre il nostro pianeta. Alcuni sostengono che l'IA in futuro possa essere la chiave per colonizzare altri mondi, dando inizio a un'era post-umana in cui le intelligenze artificiali potrebbero sviluppare capacità che non possiamo nemmeno immaginare. Come sempre, la scienza può fornire gli strumenti per affrontare le sfide globali, ma è necessario un approccio globale, razionale e a lungo termine, guidato da valori che la scienza da sola non può fornire