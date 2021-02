IA, Never Gonna Give You Up di Rick Astley in un trionfale remaster in 4K

Una burla utilizzata anche da colossi del mondo videoludico come Treyarch, di cui è invece stata vittima Bethesda con il prossimo capitolo delle sue Elder Scrolls, e che continua a sviare il nostro hype sin dal 2007.

Dopo una lunghissima attesa, è finalmente arrivato il momento di goderci una delle colonne portanti del web in alta risoluzione. Il fenomeno virale alla base del rickrolling, il videoclip di Never gonna give you up di Rick Astley è stato upscalato in 4K a 60 frame al secondo.



Il lavoro di cui parliamo è opera dello YouTuber Revideo che, nel suo spazio personale, ci racconta di fare dei remaster di video famosi con l'aiuto di un software dotato di intelligenza artificiale.

Il software che permette di effettuare questi piccoli miracoli si chiama Topaz Video Enhance ed è progettato per effettuare upscaling video in 4K. Con l'aiuto di un altro programma, RIFE, invece si riescono a raggiungere i 60 FPS.

Utilizzato in precedenza per restaurare un documentario sulla Tokyo degli inizi del XX secolo, si tratta di un risultato davvero eccezionale. Non mancano certo le imperfezioni: in scene particolarmente concitate è possibile notare alcune importanti perdite di dettaglio e di forma, ma in linea di massima l'occhio viene ingannato con successo.

Questo non è certamente l'unico campo in cui l'IA sta prendendo piede. Di recente la compagnia DeepMind ha mostrato le potenzialita del suo software MuZero, in grado di autoapprendere e dominare qualunque gioco di strategia, fra cui gli scacchi, senza aver ricevuto precedenti istruzioni.