L'IA OpenAI arriva su Spotify: è la nuova guida DJ per la musica

Il mondo dell'intelligenza artificiale sta facendo passi avanti importanti in rapido tempo. Dopo l'annuncio dell'IA Samsung che replica la voce, è già arrivato il momento di un altro reveal in questo campo. Infatti, Spotify ha ufficializzato la feature AI DJ, che offre una nuova guida musicale per gli utenti.

In che senso? Come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Spotify, si fa riferimento a una funzionalità di intelligenza artificiale in beta che, basandosi sui gusti dell'utente, sceglie cosa riprodurre. La questione più interessante è però la presenza di una voce guida che commenta brani e artisti, proprio come se si trattasse di una "radio".

La stessa Spotify afferma che si tratta di una "voce realistica", accessibile semplicemente premendo sul pulsante DJ, nonché che l'IA può continuare a migliorare in base al feedback ottenuto dall'utente, garantendo consigli musicali sempre più precisi man mano che si effettuano sessioni di ascolto. In parole povere, si fa riferimento a una sorta di "assistente virtuale" all'interno dell'app del servizio di streaming musicale.

Per comprendere meglio il tutto, potreste voler dare un'occhiata al trailer pubblicato sul canale YouTube di Spotify. In linea generale, la novità fa uso dell'intelligenza artificiale generativa di OpenAI, ovvero dell'organizzazione dietro a ChatGPT, supportata da un team di editor esperti. La voce è invece legata a Sonantic.

Da notare che per ora il rollout è partito negli Stati Uniti d'America e in Canada, dunque AI DJ risulta attualmente accessibile solamente in inglese. Si tratta però, in linea generale, di un'importante apertura all'IA generativa da parte di Spotify.