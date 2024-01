L'IA in un palmo di mano: al CES 2024 debutta Rabbit R1

Quella che si sta per concludere è stata un’edizione del CES 2024 all’insegna dell’intelligenza artificiale, come dimostrato dalla visione dell’IA di Samsung di cui abbiamo parlato su queste pagine. Da Rabbit però arriva una novità molto interessante: si chiama rabbit R1 ed è un gadget che mette l’IA in un palmo di mano.

Come si può vedere dalla gallery, Rabbit R1 è caratterizzato da un design compatto e quadrato con scocca rossa. Su di essa troviamo un display touchscreen da 2,88 pollici con angoli arrotondati, mentre la scheda tecnica è basata su un processore MediaTek da 2,3GHz, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Rabbit spiega che la batteria garantisce un’autonomia tale da permetterne l’utilizzo quotidiano, ma un altro aspetto interessante è rappresentato dalla fotocamera ruotante che si apre tipo occhio e può essere utilizzata sia come lente per i selfie che posteriore. Presente anche un pulsante laterale per effettuare chiamate, grazie ad una coppia di microfoni ad ampio raggio che possono essere utilizzati anche per impartire comandi vocali. Non è però presente la funzionalità SIM.



Rabbit R1 vuole fare da ponte tra gli utenti ed i loro smartphone o dispositivi d’elettronica. Rabbit OS, il sistema operativo su cui si basa, ha l’obiettivo di semplificare l’interazione dell’utente con le applicazioni, ed è basato sul Large Action Model proprietario di Atmosic che è simili agli LLM come ChatGPT.



Secondo quanto affermato, Rabbit R1 è molto abile nel comprendere i comandi vocali naturali. Ad esempio, se si ha bisogno di un passaggio per l’aeroporto, Rabbit R1 provvederà ad organizzare la corsa attraverso l’attivazione dell’app Uber. Ma non è tutto perchè può anche prenotare ristoranti, biglietti aerei, aggiungere brani alle playlist di Spotify ed altro.



Il prezzo è di 199 Dollari, sicuramente più basso rispetto ad alternative come i prodotti Humane, e non richiede alcun abbonamento. Le spedizioni sono previste per marzo.