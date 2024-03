L'IA vi fa paura? Il Cornettosauro è la cosa più adorabile che vedrete oggi

Quali sono i limiti dell'Intelligenza Artificiale? Mentre sempre più persone si fanno questa domanda, in rete è diventata virale un'immagine che di reale, per fortuna o purtroppo, non ha molto.

Realizzato con un'IA generativa, quello che potete osservare nel post in fondo alla notizia è stato ribattezzato Croissantosaurus, che in italiano potrebbe essere tradotto come Cornettosauro. Qualunque sia il nome che desiderate dargli, non c'è dubbio che si tratti di un risultato a dir poco adorabile e al tempo stesso appetitoso.

Ma non è da solo.

La pagina che ha originariamente diffuso l'immagine appartiene a un ristorante fittizio di nome Ethos ATX, apparentemente con sede ad Austin.

La pagina Instagram del progetto è piena zeppa di progetti evidentemente generati tramite intelligenza artificiale, tra cui un biscotto-bassorilievo ad altissima definizione di Abramo Lincoln, la mano di un clicker di The Last of Us (o chicken fingers, il loro nome originale) e, per dolce, un ottimo gelato agli scampi.

Oltre a questi soggetti a dir poco peculiari, sono diversi gli indizi che suggeriscono la natura artificiale della pagina (e, quindi, la non esistenza del locale stesso), a partire dal bartender con sei dita, un classico errore delle IA generative, ma potete farvi qualche piacevole risata anche navigando sul sito web del progetto (link nella bio della pagina Instagram). Qualche esempio? Il general manager che di cognome fa Fusilli... ma in fin dei conti è sempre meglio dell'IA che crede di essere Dio!