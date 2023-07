L'IA ci farà perdere il lavoro? Ecco qualche numero sulla situazione

Nonostante sia ancora all'inizio del suo ciclo vitale, l'Intelligenza Artificiale ci fa già paura per tante ragioni, non solo da ricercare nel cinema di fantascienza degli anni '80. Uno dei timori più grandi è che vada a rimpiazzare l'uomo in alcuni dei suoi lavori.

Del resto, il licenziamento dei giornalisti di Bild ha infiammato il dibattito pubblico, già abbastanza caldo, sull'argomento. Ma è arrivato il momento di guardare qualche numero, tra statistiche e sondaggi.

In questo breve viaggio ci viene incontro MSPoweruser, che ha raccolto alcune informazioni da ricerche effettuate sul settore da aziende specializzate come IBM.

Per esempio, si sa che già il 77% delle aziende nel mondo sta tastando il terreno sull'utilizzo dell'IA, il 35% la utilizza e il 42% sta cercando di capire come utilizzarla.

Interessante scoprire come gli specialisti IT siano tra i principali utilizzatori dell'IA, a ulteriore conferma di come non siano solo i datori di lavoro e le aziende, ma anche i dipendenti stessi, a trarne vantaggio. Oltre agli specialisti IT (54%), ci sono Data Engineer, Sviluppatori e Data Scientist.

L'IA cresce anche nel settore pubblicitario, con il 37% del settore marketing che già utilizza l'IA Generativa per i propri contenuti, seguito dal settore tecnologico, dalla consulenza, dall'insegnamento, dalla contabilità e dalla sanità.

Quanto alle statistiche meno entusiasmanti, il 14% dei lavoratori ha già affermato di aver perso il lavoro a causa delle automazioni, dall'IA ai robot. Solo nel 2023, sono 3.900 i posti di lavoro negli USA che si pensa siano stati persi direttamente a causa dell'IA, mentre per lo stesso motivo sembra che i salari si stiano riducendo drasticamente, arrivando al 70% rispetto al 1980.

Nel prossimo futuro, si stima che a rischio ci siano 300 milioni di posti di lavoro. Paradossalmente, sarebbero più interessati i lavori burocratici e amministrativi, mentre quelli manuali sarebbero ancora al sicuro, nonostante lo sviluppo del settore della robotica.

Quanto ai timori degli stessi lavoratori, pensate che solo in India il 70% dei dipendenti teme di essere presto sostituito da una macchina. A essere preoccupati da questo trend sono soprattutto i giovani, tra i 18 e i 24 anni. In tutto il mondo, oltre il 30% dei lavoratori teme che il proprio lavoro possa essere sostituito dalle tecnologie mentre nel settore marketing l'81% degli esperti teme che i content creator possano perdere il lavoro per questo motivo.

Ricordiamo che anche i big del settore spingono fortemente per una regolamentazione comune dell'IA. Tra questi spicca sicuramente il CEO di OpenAI, il quale ha garantito che ChatGPT non lascerà l'Europa e, anzi, continuerà a collaborare alla stesura dell'AI Act.