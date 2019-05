L'IA 'pericolosa' di OpenAI è accessibile al pubblico e può creare dei saggi

Qualche mese fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia dell'iA superpotente creata dalla compagnia di Elon Musk, OpenAI, che non poteva essere rilasciata in quanto estremamente pericolosa in quanto in grado di creare propaganda e diffondere notizie false.

Oggi, grazie al sito web TalkToTransformer.com è possibile utilizzata una versione depotenziata dell'algoritmo per memorizzare le cose da fare, creare una nuova sceneggiatura o scrivere saggi basati su un prompt. I risultati ovviamente non sono perfetti, ma comunque interessanti in quanto rendono l'algoritmo pubblicamente accessibile e permette di capire ciò che è in grado di fare l'IA.

I risultati ovviamente non sono estremamente precisi e spesso le storie sono incoerenti, in quanto dimentica personaggi che prima ha introdotto, ma anche generando colpi di scena senza il minimo filo logico, ma è interessante comunque testarlo.

Basta infatti fornire un prompt per ottenere una storia. Abbiamo provato a fornire come prompt "Sansa and Jon Snow", ed ecco cosa ci è stato generato:

"The Return of King Joffrey and the Battle of the Seven Kingdoms. In the episode titled "Red Wedding" we follow Jaime and Tyrion and learn about the "blackmail" Jaime supposedly has under "the red" cloak. The episode has been discussed many times.

The episode entitled "Red Wedding" we follow Jaime and Tyrion and learn about the "blackmail" Jaime supposedly has under "the red" cloak. The episode has been discussed many times. "The Gift": While trying to recover lost weapons, Arya finds a magical sword and sword holder and learns why she needs it. It wasn't given to her. She gave it to one of the other fighters (Jon Snow aka Jaime Lannister) who had been shot at the Battle of the Blackwater to try and save Winterfell.

while trying to recover lost weapons, Arya finds a magical sword and sword holder and learns why she needs it. It wasn't given to her. She gave it to one of the other fighters (Jon Snow aka Jaime Lannister) whose was shot at the Battle of the Blackwater".