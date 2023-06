L'IA ha permesso a Paul McCartney di completare una canzone inedita dei Beatles

Paul McCartney pubblicherà presto una nuova canzone dei Beatles, completata dall’intelligenza artificiale. Il leggendario bassista dei Fab Four l’ha svelato parlando alla BBC, dove ha parlato del suo piano per finire l’ultimo disco dei Beatles grazie all’IA.

L’IA, nella fattispecie, è stata utilizzata per estrarre la voce di John Lennon da una demo ma anche per completare una canzone che sarà pubblicata quest’anno.

Parlando con Martha Kearney, McCartney ha affermato che si è partiti da una demo su cui John Lennon cui aveva lavorato. “Siamo stati in grado di prendere la voce di John e renderla pulita utilizzando l’intelligenza artificiale. In questo modo abbiamo potuto mixare il disco come si farebbe normalmente, ma con un ampio margine di manovra” ha raccontato McCartney, il quale ha comunque osservato che “c’è un lato positivo ed un lato spaventoso e dovremo solo vedere dove ci porta”.

Nell’intervista Paul non svela il titolo della canzone, ma secondo molti dovrebbe trattarsi di “Now and Then”, che già in passato era stata al centro di varie speculazioni e che secondo la leggenda sarebbe stata inviata da Yoko Ono al bassista nel 1994 su una musicassetta con su scritto “Per Paul”.

La BBC spiega che Lennon l’avrebbe composta molto tempo prima di essere ucciso, l’8 Dicembre 1980.

La notizia arriva a poche ore dall’annuncio di MusicGen di Meta, il nuovo modello d'IA open source che è in grado di trasformare il testo in canzoni, al pari di DALL-E