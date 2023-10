L'IA ci permetterà di avere l'ultima canzone dei Beatles, 'Now and Then', il 2 Novembre

A 53 anni dallo scioglimento, e grazie all’intelligenza artificiale, avremo una nuova - l’ultima - canzone dei Beatles. La conferma è arrivata nelle scorse ore quando i Fab Four hanno annunciato la pubblicazione di “Now and Then” per il 2 Novembre 2023.

Si tratta di una canzone inedita, registrata e mixata grazie all’intelligenza artificiale. La pubblicazione è in programma alle ore 13 del prossimo mese, e sarà preceduta da un documentario di 12 minuti pubblicato sul canale YouTube dei Beatles.

Scritta nel 1980 da John Lennon nella sua casa di New York, la canzone è descritta come “d’amore e di scuse” ed è stata consegnata dalla vedova del cantante Yoko Ono nel 1994 ai membri della band. Inizialmente nel singolo erano presenti solo le tracce della voce e del piano, ma era stato lavorato e completato da Paul McCartney e Ringo Starr. Tuttavia, la tecnologia dell’epoca non consentiva di estrarre in maniera precisa la voce di Lennon: qui è entrata in campo l’intelligenza artificiale che ha consentito ai membri restanti della band di portare a compimento il lavoro.

Secondo quanto emerso, alla demo originale sarebbero state aggiunte le registrazioni di chitarra acustica ed elettrica di George Harrison, che il chitarrista avrebbe effettuato nel 1995. La canzone è stata completata l’anno corso a Los Angeles.

Già qualche mese fa Paul McCartney aveva annunciato di aver usato l’IA per completare una canzone inedita di Beatles,ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo ieri.