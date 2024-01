IA e politica, OpenAI blocca un chatbot: impersonava un candidato alla presidenza USA

Sam Altman non ha avuto neanche il tempo di confermare che i timori degli scettici nei confronti dell'IA sono fondati, che già OpenAI ha annunciato di aver bloccato un tentativo di usare l'IA nella campagna elettorale delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Un chatbot, in particolare, avrebbe impersonato un candidato allo Studio Ovale.

Come spiegano testate del calibro di Engadget e del Washington Post, OpenAI ha bloccato l'IA di Dean.AI e ha escluso i suoi sviluppatori - la startup Delphi - dalla possibilità di utilizzare il codice sorgente e l'IA di ChatGPT per ogni suo futuro software. Il chatbot prendeva il proprio nome da uno dei candidati del Partito Democratico alla nomination presidenziale, Dean Phillips.

Phillips è un candidato relativamente sconosciuto al di fuori dagli Stati Uniti d'America, se non altro perché con la sua campagna elettorale sta sfidando il Presidente uscente, Joe Biden, che ha già confermato da tempo la sua candidatura ad un secondo mandato presidenziale. Ciò, però, non ha fermato il PAC "We Deserve Better", che supporta Phillips, dal commissionare un chatbot capace di parlare come il candidato democratico e di illustrare il suo programma agli elettori.

Per la verità, il chatbot non pretendeva esattamente di essere Dean Phillips, anche perché la web app che permetteva di chattare con l'IA spiegava chiaramente che si trattava di un sistema automatizzato basato sull'Intelligenza Artificiale. Tuttavia, sembra che quest'ultima sia stata addestrata per replicare lo stile e i contenuti del candidato a cui è stata legata, infrangendo i termini di servizio di OpenAI.

Per questo, la startup americana ha deciso di bloccare il profilo dello sviluppatore di Dean.AI e di mandare offline il sito web in cui il chatbot era integrato. Sembra infatti che un simile utilizzo dei LLM di OpenAI sia contro le nuove linee guida di ChatGPT contro la disinformazione, che pongono una particolare enfasi proprio sul tema delle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti. La policy, in effetti, spiega chiaramente che le "IA che impersonano i candidati" e che le "applicazioni create per campagne politiche e attività di lobby" sono assolutamente vietate dai termini di utilizzo di ChatGPT e del suo modello linguistico.