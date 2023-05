'L'IA potrebbe portare all'estinzione degli umani': l'allarme anche da OpenAI e Google

L’intelligenza artificiale potrebbe portare all’estinzione dell’umanità. Abbiamo sentito più volte questa frase, ma questa volta è presente in una dichiarazione pubblica firmata da molti esperti del settore tra cui figurano anche i numeri uno di OpenAI ed il capo di Google DeepMind.

In uno statement pubblicato sul Center for AI Safety, si legge che “mitigare il rischio di estinzione dell’umanità da parte dell’IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare”.

La lettera è firmata da Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI che ha creato ChatGPT, Demis Hassabis, ovvero il CEOdi Google DeepMind e Dario Amodei di Anthropic. Tra i numerosi firmatari figura anche Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio, professore di informatica all’Università di Montreal.

Sorprendentemente, nella lista non è presente la firma di Elon Musk che in passato aveva chiesto uno stop allo sviluppo dell’IA insieme ad altri esperti.

OpenAi a più riprese ha chiesto una normativa per regolamentare l’IA e di recente ha anche messo sul piatto 100mila Dollari per portare alla creazione di un roundtable in cui far discutere gli esperti delle possibili misure da mettere in campo per evitare che l’intelligenza artificiale possa provocare pericoli esistenziali per l’umanità. L'idea di base è creare un'autorità sovrannazionale come quella che vigila sugli armamenti nucleari.