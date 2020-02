Le IA potrebbero non acquistare mai coscienza, perché?

Il concetto di intelligenza artificiale non ci dovrebbe suonare troppo nuovo, lo abbiamo incontrato in molti film di successo, in famosi libri e in fumetti o videogiochi. Ma perché non è possibile "umanizzarle"?

A dirla tutta molti scienziati non negano la possibilità di riuscire a creare una vera IA dotata di coscienza, si basano sull'idea che emulando le funzioni cerebrali, queste, possano elaborare autonomamente informazioni multisensoriali e che quindi possano essere programmate da un computer.

Microsoft e altre grosse aziende hanno speso denaro e duro lavoro per avvicinarsi in qualche modo alla realizzazione di tal progetto, senza arrivare ai risultati sperati.

La questione è piuttosto semplice, i cervelli non sono come i computer e la formazione degli esseri umani come persone dipende non soltanto da informazioni da ricevere e immagazzinare, ci sono dei fattori attualmente non "plagiabili". L'olfatto, il gusto, il tatto, forse troppo sottovalutati da tutti noi, sono essenziali per sviluppare il gusto personale che ci spinge ad una direzione di scelta, anche in contesti non strettamente legati ai sensi.

Perfino Alan Turing (che possiamo trovare sulle nuove banconote da 50 sterline), considerato padre della scienza informatica e dell'intelligenza artificiale, conosciuto principalmente per l'invenzione del primo computer, mostrò come non esistesse modo in cui un determinato programma informatico potesse fermarsi da solo, al contrario, il pensiero umano può decidere in qualsiasi momento di smettere di pensare a qualcosa per concentrarsi su qualcos'altro, per Turing dunque non è possibile che un computer possa scegliere di passare ad un altro pensiero, essendo queste in fin dei conti capacità umane.

Altra tesi a sfavore delle IA sarebbe avanzata dalla comunità medica, sulla base di diversi studi al cervello, non è possibile assegnare ad una sola parte di quest'ultimo l'esclusiva funzione di formazione della coscienza. Semir Zeki, un neuroscienziato dell'University College di Londra, sostiene che non esista unità di coscienza, le conoscenze si distribuiscono nel tempo e nello spazio. Per questo motivo le Intelligenze artificiali potrebbero non diventare mai capaci di prendere decisioni personali.

È una buona o una cattiva notizia?