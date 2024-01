Se l'IA prende anche il posto della fidanzata: su ChatGPT Store ce ne sono già diverse

Sono passati esattamente sei giorni dal lancio del ChatGPT Store e si moltiplicano i bot pubblicati dagli sviluppatori sullo store del chatbot di OpenAi, ed alcuni di questi sono sicuramente singolari.

In particolare, come riportato dai colleghi di MSPoweruser, alcuni hanno utilizzato le opzioni di personalizzazione offerte dalle API di GPT per sviluppare chatbot che violano le linee guida di OpenAI. Nella fattispecie, se si prova a cercare il termine “girlfriend”, lo store mostrerà dei risultati sorprendenti: è infatti possibile accedere a chatbot di “fidanzate coreane” o “fidanzate virtuali” o “la tua ragazza AI, Tsu”.

Non è chiaro se OpenAI stia lavorando per evitare la pubblicazione di bot come questi, che sono almeno otto e violano la policy della compagnia di Sam Altman che vieta a GPT di promuovere e proporre chatbot di questo tipo. Sappiamo però che OpenAI è a conoscenza di tali violazioni ma utilizza dei sistemi automatizzati, revisioni umane e segnalazioni degli utenti per identificare e rimuovere i chatbot potenzialmente pericolosi o che violano le regole interne.

Come osservato da Mspoweruser, negli Stati Uniti la crescita di bot basati sull’IA che mirano a sostituire le fidanzate reali con controparti virtuali è stata importante nel corso del 2023. Un altro campanello d'allarme?