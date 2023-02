IA sempre più presente nelle ricerche di Google: le nuove funzioni di Google Lens

In aggiunta alle tante novità in arrivo dal fronte Google Maps, il gigante del web ha annunciato oggi alcune nuova funzionalità che prossimamente debutteranno in Google Lens e che beneficeranno dei progressi nel campo dell’IA.

Nei prossimi mesi gli utenti avranno la possibilità di accedere da Lens alla feature “Search Your Screen” su Android, che come suggerisce il nome permette di cercare ciò che si vede in una foto o in un video sul web o nelle app preferite come quelle di messaggistica, senza dovervi uscire.

In arrivo in tutto il mondo, in tutte le lingue ed i paesi in cui è disponibile Lens la “Ricerca Multipla” che permette di cercare partendo da un’immagine e un testo allo stesso tempo. Google spiega come di recente abbia migliorato ulteriormente la Ricerca Multipla implementando la possibilità di cercare nelle vicinanze.

“Stiamo creando esperienze di ricerca più naturali e visive, ma siamo solo all’inizio. In futuro, con l’aiuto dell’IA, le possibilità saranno infinite” è il monito di Google anche per il futuro.

Sempre a proposito d’intelligenza artificiale, Google di recente ha annunciato Bard, il nuovo chatbot che vuole sfidare ChatGPT che da ieri è integrato anche in Bing di Microsoft, oltre che in altri prodotti del colosso di Redmond.