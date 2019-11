L'IA può essere la proprietaria di una canzone? L'USPTO sta cercando di capirlo

Nell'ultimo periodo ne abbiamo viste di tutte i colori in campo di intelligenza artificiale. Da "robot" che scrivono testi particolarmente raffinati a IA che realizzano canzoni. Per questo motivo, ora l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) sta cercando di capire se un "robot" può essere il proprietario dei contenuti che produce.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'ente americano che si occupa della registrazione dei brevetti e dei marchi ha pubblicato una nota ufficiale in cui afferma di star raccogliendo informazioni in merito. I quesiti che si è posto l'USPTO sono molteplici e vanno dal riconoscimento dei diritti d'autore alla legalità del riutilizzo di un contenuto realizzato da un'intelligenza artificiale. Inoltre, l'ente americano sta anche cercando di capire come agire nel caso un "robot" realizzi un contenuto infrangendo il copyright di un artista.

Un'altra questione centrale è quella relativa all'intervento umano. Infatti, c'è da stabilire quali interventi sulle attività dell'IA possono portare ad infrangere il copyright e quali no. Insomma, l'USPTO ha una bella grana da risolvere e al momento non sono ancora state trovate soluzioni concrete. L'unica cosa sicura è che con l'avanzare del progresso tecnologico ci saranno sempre più magagne di questo tipo da risolvere. Cosa succederà in futuro? Staremo a vedere.