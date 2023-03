Con l'IA a rischio 300 milioni di posti di lavoro: l'allarme di Goldman Sachs

Le discussioni in merito all’impatto che avrà l’IA sul mercato lavorativo circolano ormai sul web da tempo, ma un nuovo rapporto pubblicato dalla banca d'investimento Goldman Sachs non ha fatto altro che amplificare i timori di molti, in un periodo in cui si parla sempre più di IA generativa.

Secondo lo studio, sebbene la tecnologia sia destinata ad avere un effetto salutare sul PIL globale, a rischio ci sarebbero 300 milioni di posti di lavoro e che mentre le intelligenze artificiali diventano più precise ed accurate con i loro compiti, ci avviciniamo sempre più ad un punto di rottura.

Qualche speranza potrebbe essere rappresentata dal fatto che l’IA può aumentare la produttività dei lavoratori piuttosto che sostituirli, ma secondo Goldman Sachs sarà fondamentale il modo in cui il mondo si adatterà alla tecnologia.

L’eco dell’IA però secondo la banca si estenderà a circa due terzi dei posti di lavoro in Europa e Stati Uniti: tra i settori più colpiti figureranno quelli del supporto amministrativo e legale, mentre quelli che sentiranno di meno l’impatto saranno i lavori manuali come la pulizia e manutenzione di edifici e terreni, l’installazione e riparazione, oltre che i lavori di natura edile. Secondo lo studio il 7% dei lavoratori statunitensi potrebbero vedere almeno la metà delle proprie mansioni lavorative sostituite dall’intelligenza artificiale generativa.

Il rapporto arriva a stretto giro dalla lettera aperta firmata da Elon Musk ed altri esperti in cui hanno chiesto lo stop allo sviluppo dell’IA per almeno sei mesi.