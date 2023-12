L'IA risolve enigma matematico che sfugge alla comprensione umana da decenni

Un chatbot ha risolto un problema matematico che ha perplesso gli umani per decenni. Questa scoperta è stata effettuata da parte di alcuni ricercatori di Google.

Il problema in questione riguarda la combinatoria, un ramo della matematica notoriamente difficile, e il chatbot ha trovato soluzioni migliori di quelle precedentemente conosciute. Il team di Google, guidato da Pushmeet Kohli, capo dell'AI per la scienza presso DeepMind di Google, ha utilizzato un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per affrontare il "problema del set di cappelli", un problema aperto di lunga data in matematica.

Questo problema consiste nel trovare il più grande insieme di punti (chiamato "set di cappelli") in una griglia ad alta dimensione, dove nessun trio di punti giace su una linea retta. Il problema diventa esponenzialmente più complesso con l'aumentare delle dimensioni. Il chatbot ha utilizzato un nuovo algoritmo chiamato FunSearch, che combina due programmi diversi: un modello di codifica basato su LLM di Google, Codey, che può suggerire e generare codice per gli sviluppatori, e un algoritmo per verificare e valutare le proposte di Codey.

Il team ha scritto un codice per risolvere il problema matematico, lasciando fuori le linee che effettivamente indicavano come farlo (non sarebbe la prima volta).

Codey suggeriva queste linee, e il secondo algoritmo valutava e revisionava il lavoro. Oltre al problema del set di cappelli, FunSearch ha anche affrontato il "problema del bin packing", un'altra sfida complessa in informatica che riguarda il modo migliore per impacchettare gli oggetti in contenitori in modo da minimizzare il numero di contenitori necessari.

Anche in questo caso, FunSearch ha superato le euristiche stabilite, utilizzando meno contenitori per impacchettare lo stesso numero di oggetti. Nonostante questi successi, i ricercatori sottolineano che FunSearch è attualmente limitato a problemi che soddisfano un certo insieme di criteri e non è ancora in grado di generare prove, poiché non è possibile valutarle in un modo che abbia senso per un computer (anche se è molto veloce).

Tuttavia, questa scoperta apre nuove prospettive per il futuro dell'interazione uomo-macchina in matematica e potrebbe portare a nuove soluzioni per problemi che hanno a lungo sfidato gli umani.