Ecco a voi l'IA che vi risponde con la stessa voce di Albert Einstein

Due aziende, Aflorithmic e UneeQ, hanno creato un'intelligenza artificiale che tutti i fisici (e non) della Terra adoreranno: l'IA, infatti, è capace di parlare con la stessa voce del grande scienziato Albert Einstein e di rispondere alle domande nel suo stile.

Si tratta di un metodo interattivo per conoscere una delle più grandi menti del secolo scorso. L'idea, infatti, era di creare qualcosa che potesse rispondere a qualsiasi domanda su Einstein o sulle sue opinioni in occasione del 100° anniversario del Premio Nobel per la fisica.

Una domanda vi sorgerà spontanea: come hanno fatto a ricreare la voce del genio? Lavorando da registrazioni storiche (ecco qui un esempio), il team ha stabilito che aveva un forte accento tedesco, con un tono acuto e pronunciava le sue parole lentamente come se stesse parlando a un amico. Tuttavia, poiché i documenti storici erano di bassa qualità, gli scienziati hanno preso ispirazione dal cinema, creando una voce per il personaggio basandosi sulle caratteristiche storiche raccolte.

Potrete osservare i risultati ottenuti nel video allegato qui sopra. Dopo aver scelto finalmente la voce, il team di specialisti ha dovuto smussare il tempo di risposta per ogni domanda, così da offrire un'esperienza realistica e non "troppo macchinosa". Ci sono volute diverse modifiche, ma alla fine gli esperti sono stati in grado di ridurre il tempo di risposta da 12 secondi a meno di 3.

Potrete raggiungere il sito web in questione cliccando qui. Buona conversazione.