L'IA e il ritorno a scuola: il 98% degli insegnanti è preoccupato da ChatGPT

Mentre il numero di utilizzi di ChatGPT crolla per il terzo mese di fila, sembra che l'IA di OpenAI continui a far paura agli insegnanti, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Pare infatti che il 98% degli insegnanti sia preoccupato da ChatGPT e dall'uso che potrebbero farne i loro studenti, secondo un sondaggio.

L'indagine statistica è stata realizzata da Homeschool Plus, che spiega che il 98% degli insegnanti è preoccupato da ChatGPT. La percentuale scende tra chi pratica l'homeschooling, una pratica molto comune negli Stati Uniti d'America: il 68% degli homeschoolers, infatti, ritiene che l'utilizzo dell'IA fin dall'inizio del ciclo scolastico aiuti gli studenti a sviluppare una carriera nel mondo dell'hi-tech.

Al momento, solo un docente su dieci ha "beccato" uno studente o più mentre utilizzava ChatGPT o un altro Chatbot per svolgere i compiti, dimostrando che le paure potrebbero essere sovradimensionate rispetto al reale utilizzo dell'IA in campo scolastico. Al contempo, gli insegnanti hanno aggiunto che l'utilizzo di ChatGPT potrebbe creare enormi benefici per gli studenti con disabilità e problemi di apprendimento: il 57% dei docenti sembra essere di questa idea.

In generale, nel mondo dell'homeschooling è più probabile che ChatGPT venga integrato nei "curricola" degli studenti: il 44% degli homeschoolers, infatti, ha spiegato di aver già utilizzato l'IA di OpenAI per i propri programmi didattici. Tuttavia, il 95% degli insegnanti "casalinghi" mantiene delle riserve: il dato è vicino a quello già citato degli insegnanti tradizionali, che al 98% si dicono preoccupati dalle possibili derive dell'IA.

Ovviamente, a generare malumori e preoccupazioni sono le possibilità di utilizzo scorretto di ChatGPT e simili: secondo molti docenti, infatti, questi software potrebbero facilmente sostituirsi ai compiti a casa, finendo per rendere gli studenti in qualche modo "dipendenti" dall'IA per la realizzazione di saggi, ricerche e altri lavori a casa.