L'IA è finalmente riuscita a battere i videogame degli anni '80: ecco perché è importante

Vi ricordate quando una volta si faceva la fila, oltre a fare scorte di gettoni, per giocare ai classici cabinati delle sale giochi? Sicuramente vi ricorderete la difficoltà, tarata verso l'alto, di quelle macchine. Bene, un'intelligenza artificiale recentemente è riuscita a padroneggiare titoli iconici di Atari come Montezuma's Revenge e Pitfall.

Il motivo è piuttosto semplice: gli esperti credono che gli algoritmi su cui si basa l'IA un giorno possano essere utilizzati per per aiutare i robot a navigare in ambienti pericolosi (come le zone disastrate) del mondo reale. Così come queste zone, i videogiochi prima citati hanno percorsi che devono essere evitati per superare il livello.

I creatori di questa nuova intelligenza artificiale spiegano che "due problemi principali hanno ostacolato la capacità di esplorazione dei precedenti algoritmi". Il primo di questi, così come riportano nella prestigiosa rivista Nature, è dato da un problema noto come "distacco": un sistema non tiene traccia delle aree che ha trascurato e, quando arriva in un bivio e sceglie una strada, non si ricorda di andare ad esplorare anche l'altra zona.

L'altro problema è direttamente collegato al distacco e si chiama "deragliamento": anche se l'IA si ricordasse di tornare indietro, verrebbe continuamente distratta dal proprio impulso di continuare a esplorare la strada scelta; piuttosto di tornare al bivio, si metterebbe ad esplorare ogni pertugio o strada secondaria che incontrerebbe, perdendo - tra le tante cose - del tempo prezioso.

Per questo gli esperti hanno deciso di creare una "famiglia di algoritmi", che hanno permesso all'IA di archiviare continuamente ogni stato che incontra, permettendogli così di ricordare i percorsi che ha scelto di scartare in ogni punto del videogioco. A un certo punto, può decidere di tornare in uno stato precedente - ad esempio quando si trovava davanti al bivio - e di scegliere la strada che non ha fatto. In questo modo si risolve il duplice problema del distacco e del deragliamento.

Grazie a questo metodo, l'IA ha superato il punteggio medio umano su Pitfall, qualcosa che gli altri algoritmi non erano riusciti a fare, e ottenere un punteggio di 1,7 milioni su Montezuma's Revenge, battendo il record del mondo umano di 1,2 milioni di punti.

L'intelligenza artificiale sta facendo passi avanti incredibile: viene utilizzata per scoprire il prossimo animale da cui potrebbe emergere un nuovo coronavirus, mentre altre vengono utilizzate per batteri tutti ai videogame.