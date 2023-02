Google punta sull'IA: in fase di test una homepage alternativa con un chatbot integrato

A quanto pare, Google starebbe internamente testando i suoi chatbot basati sull’intelligenza artificiale, che dovranno inserirsi nello stesso segmento occupato da ChatGpt. A svelare nuovi dettagli è un rapporto di CNBC.

La divisione cloud di Alphabet starebbe lavorando ad un progetto chiamato “Atlas”, che avrebbe la massima priorità (da “codice rosso”) nei piani dell’azienda di rispondere a ChatGPT.

Google starebbe anche testando un chatbot chiamato “Apprentice Bard” che è in grado di offrire risposte dettagliate ed articolate simili a quelle dell’IA di OpenIA.

Apprentice Bard utilizza la tecnologia di Google LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). In un promemoria interno visionato da CNBC si legge che “come risultato di ChatGPT, al team LaMDA è stato chiesto di dare la priorità ad una risposta per ChatGPT. A breve termine questo progetto ha precedenza su altri prodotti”.

Il funzionamento è molto simile a ChatGPT: i dipendenti che stanno testando la prima build possono porre tramite una finestra di dialogo simil-chat una domanda per ottenere una risposta virtuale, e quindi fornire un feedback. Sulla base di alcune risposte visualizzate da CNBC, Apprendice Bard è aggiornato rispetto al concorrente e può offrire risposte anche su eventi recenti.

La società starebbe anche testando una pagina di ricerca alternativa a quella che conosciamo, che potrebbe utilizzare un formato di domanda e risposta, appunto simile ad un chatbot. “Uno screenshot mostrava la pagina di ricerca iniziale che offriva cinque diversi suggerimenti per potenziali domande poste direttamente sotto la barra di ricerca principale, sostituendo l’attuale barra “Mi sento fortunato”. Presente anche un piccolo logo della chat all’estrema destra della barra di ricerca” si legge nel rapporto di CNBC.

Questo “nuovo motore di ricerca”, mostrerebbe i risultati in una bolla grigia direttamente sotto la barra di ricerca, per fornire risposte più simili a quelle umane rispetto al design attuale. Poco sotto, sarebbero presenti anche i risultati di ricerca tipici, inclusi i link ed i titoli delle notizie.

Questi progetti si uniscono al già noto Google Sparrow di cui abbiamo parlato.