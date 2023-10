Grazie all'IA abbiamo fatto una nuova scoperta astronomica

Era l’alba del Diciassettesimo Secolo quando Keplero osservò la storica supernova SN 1604. Ora, più di quattrocento anni dopo, un'intelligenza artificiale (IA) ha rivelato e classificato una supernova senza alcun intervento umano.

L’algoritmo di apprendimento automatico, chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSbot) è stato allenato utilizzando oltre 1,4 milioni di immagini astronomiche. Grazie a questo addestramento speciale, BTSbot è riuscito a identificare una nuova supernova nei dati della Zwicky Transient Facility (ZTF), una fotocamera robotica che scansiona il cielo dell’emisfero settentrionale ogni due giorni.

Sebbene le supernove siano eventi molto luminosi ed energetici, non sono per niente comuni né semplici da individuare. Tradizionalmente, gli astronomi ispezionano manualmente grandi volumi di dati provenienti da telescopi e fotocamere come ZTF.

"ZTF è in funzione da sei anni e, in questo periodo, io e i miei colleghi abbiamo trascorso più di 2.000 ore a osservare le sue immagini per cercare potenziali supernove", ha dichiarato l'astronomo Christoffer Fremling del California Institute of Technology (Caltech).

Di contro, BTSbot ha impiegato solo due giorni per identificare la nuova supernova. L’IA ha anche classificato l’astro come una supernova di tipo 1a, esattamente come SN 1604.

Secondo la Northwestern University, questo nuovo strumento permetterà di automatizzare l'intero processo di scoperta delle esplosioni stellari, eliminando l'errore umano e aumentandone drasticamente la velocità.