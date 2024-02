L'IA al servizio della salute: le novità Samsung in arrivo al MWC 2024

Anche Samsung ha confermato la sua presenza al Mobile World Congress 2024, con uno stand in cui metterà in mostra la suite Galaxy AI vista su Galaxy S24 ed in arrivo anche su altri smartphone della gamma.

Samsung ha infatti confermato che Galaxy AI sarà ampliata a tutta la gamma di prodotti Samsung, sia per offrire una maggiore produttività che per un monitoraggio più intelligente della salute grazie alla serie Galaxy Watch 6 ed il Galaxy Ring che ha mostrato proprio durante il MWC.

Proprio durante la fiera di Barcellona, Samsung presenterà la sua linea di dispositivi intelligenti per la salute oltre che le funzioni di monitoraggio intelligente per la salute come il punteggio di vitalità che offre informazioni sulla salute basandosi du vari parametri come sonno, attività, frequenza cardiaca e la sua variabilità. Booster Card invece consente di rendere ogni giorno più salutare tracciando degli obiettivi predefiniti e fornendo informazioni utili all’utente.

"I nostri ultimi prodotti e le innovazioni Galaxy sono in grado di sfruttare la potenza dell'AI mobile per dare agli utenti l’opportunità di esplorare nuove possibilità nella loro quotidianità", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Al MWC di quest'anno siamo entusiasti di presentare la Galaxy AI in tutto il nostro portafoglio prodotti, in primis sulla serie Galaxy S24, per dimostrare quanto questi dispositivi siano potenti e in grado di garantire un futuro migliore, più intelligente e connesso".