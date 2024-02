L'IA sorride a Edge: il browser di Microsoft cresce, Safari in caduta libera

Il cambio di nome di Microsoft Edge su mobile, volto ad esaltarne le funzioni legate all'IA, premia il browser del colosso di Redmond. Stando ad un report, infatti, Microsoft Edge sta "rubando" quote di mercato a Google Chrome: la crescita negli ultimi mesi è stata evidente, soprattutto grazie alle funzioni legate all'Intelligenza Artificiale.

L'ultimo report di StatCounter, infatti, rivela che nel mese di gennaio 2024 Microsoft Edge aveva un market share del 12,96% a livello mondiale. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto all'11,23% del mese di novembre 2023, testimoniando il rapido aumento della base installata del browser di Microsoft.

Ovviamente, però, Google Chrome resta il browser più amato dagli utenti, con il 64,84% di market share. Tuttavia, il software di Big G vede la sua base di utenti ridursi leggermente, dal momento che a dicembre 2023 quest'ultima era pari al 65,23% del totale. Ciononostante, il numero di utenti Chrome è comunque in crescita rispetto al dato dello scorso novembre, quando il browser si assestava attorno al 62% in termini di quote di mercato.

Nonostante le novità di Safari introdotte in iOS 17 e macOS 14, è proprio il browser di Apple il grande sconfitto degli ultimi mesi, con un tracollo dal 13,03% a novembre 2023 fino all'8,83% di gennaio 2024. A dicembre 2023, invece, Safari aveva una quota di mercato par all'8,96%. Non è chiaro perché, tra novembre e dicembre 2023, la base installata del browser di Cupertino si sia ridotta così tanto, al punto da cedere la seconda posizione tra i browser più utilizzati al mondo a Edge.

Per concludere, anche Firefox e Opera hanno delle quote di mercato rilevanti, rispettivamente pari al 7,57% (pericolosamente vicina a quella di Apple, insomma) e al 3,23%. Il successo di Edge e, seppur in misura minore, di Chrome è molto probabilmente dovuto alle funzioni IA implementate da Microsoft e da Google nei loro motori di ricerca, che potrebbero aver spinto numerosi utenti al "salto" verso soluzioni alternative e più avanzate rispetto a quelle che non si sono ancora messe in pari con le feature legate all'Intelligenza Artificiale, come Safari.