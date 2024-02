L'IA spinge NVIDIA: supera Amazon ed Alphabet ed è la quarta azienda più ricca al mondo

Gli investimenti portati avanti da NVIDIA nel campo dell’intelligenza artificiale stanno ripagando. Come riportato da Bloomberg, le azioni del produttore di Santa Clara hanno raggiunto un valore complessivo di 1.83 trilioni di Dollari, un dato che ha permesso a NVIDIA di superare per capitalizzazione Alphabet (1,82 trilioni).

NVIDIA, di fatto, è la quarta azienda più ricca del mondo dopo Microsoft (3,04 trilioni di Dollari) ed Apple (2,84 trilioni) e Saudi Aramco. Un andamento per certi versi imprevedibile fino a qualche anno fa, e che è legato non solo alle schede grafiche ma anche ai chip per l’IA: NVIDIA infatti è responsabile del chip H100 su cui gira la maggior parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT di Amazon e che viene utilizzato anche da Microsoft per la maggior parte dei suoi progetti legati all’IA.

L’azienda però a quanto pare sarebbe anche vicina al lancio dell’H200, che ha una maggiore capacità di memoria e larghezza di banda rispetto al predecessore. Reuters solo qualche settimana fa ha riportato la notizia secondo cui NVIDIA avrebbe investito 30 miliardi di Dollari in un’unità che si assisterà le aziende con la realizzazione di chip per l’AI personalizzati. I ricavi quindi potrebbero crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi ed anni.

Proprio nella giornata di ieri, il CEO di NVIDIA aveva criticato duramente OpenAI in quanto secondo la sua visione, chiederebbe troppi finanziamenti per i suoi chip.