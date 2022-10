L'IA di Stable Diffusion può creare anche Musica? Ecco Dance Diffusion

Di recente, abbiamo chiesto a Midjourney il finale di God of War, un'espediente "narrativo" per mettere alla prova il generatore di immagini basato sull'IA che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi, insieme ai "cugini" Stable Diffusion e DALL-E.

Tuttavia, il mondo dell'IA è in continua espansione ed evoluzione e proprio il team dietro a Stable Diffusion è al lavoro su Dance Diffusion, che potrebbe sconvolgere il mercato musicale come mai prima d'ora.

Per l'esattezza, il progetto è ancora in fase di testing e il lavoro è portato avanti da Harmonai, un'organizzazione afferente a Stability AI, la stessa startup che ha dato vita al progetto Stable Diffusion.

Allo stato attuale, l'IA di Harmonai è in grado di generare tracce di una manciata di secondi, basandosi sullo studio di determinate selezioni discografiche datele in pasto, per esempio ispirandosi sulla musica dei Daft Punk o dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, ma il risultato è ancora davvero molto acerbo e il ragionamento va fatto in prospettiva. Tuttavia, se dovesse anche solo avvicinarsi al potenziale espresso da Stable Diffusion, questo potrebbe seriamente creare più di qualche grattacapo nell'industria musicale tradizionale.

Non è un caso, per esempio, che anche realtà come Getty Images hanno bannato le foto generate da IA, creando un precedente non di poco conto su questo tema.