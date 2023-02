L'IA è uno strumento incredibilmente avanzato, ma non sa fare questa cosa banale

L'IA è formidabile. Ultimamente stiamo sempre sentendo parlare dei prodigi dell'intelligenza artificiale, ma sapete che c'è questa cosa incredibilmente semplice che non riesce proprio a fare? Questi software non riescono proprio a fare delle mani realistiche e tutte le volte che ci proverete usciranno fuori delle mostruosità.

Così come potrete vedere nell'immagine in calce alla notizia, infatti, le mani sembrano essere il nemico più grande di tutti questi programmi, ma perché? "Questi generatori di immagini 2 non hanno assolutamente alcun concetto della geometria tridimensionale di qualcosa come una mano", afferma il professore Peter Bentley, informatico dell'University College di Londra.

Al contrario di quello che potrete pensare, "questi modelli sono separati dalla realtà, non hanno alcun contesto e non hanno alcuna conoscenza o capacità di considerare il contesto di un'immagine", continua lo scienziato. Ovviamente si tratta di un problema momentaneo, poiché “tutto questo potrebbe cambiare in futuro. Queste reti vengono lentamente addestrate su geometrie 3D in modo che possano comprendere la forma dietro le immagini."

Potrebbe sembrare incredibile, lo sappiamo, soprattutto dopo aver intervistato l'IA sul cambiamento climatico, ma questi software hanno dei limiti abbastanza visibili che saranno limati sicuramente in futuro. A proposito, rimanendo in tema, sapete che esiste un'intelligenza artificiale che scrive a mano come gli umani?