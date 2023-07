Ora l'IA può studiare i tumori al cervello direttamente in sala operatoria

Dopo aver visto come tradurre il cuneiforme con l'intelligenza artificiale, ecco a voi il suo ennesimo utilizzo positivo. Ora sarà infatti possibile supportare attivamente i chirurghi suggerendo quanto tessuto asportare in sala operatoria, ma non solo...

Viene chiamato Charm e si tratta di uno strumento realizzato da un team di ricerca della Scuola di Medicina di Harvard, coordinati da Kun-Hsing Yu. Che altro è in grado di fare? Semplice, ad esempio riesce a selezionare il miglior trattamento per il paziente in base alla tipologia di tumore.

Gli autori dello studio hanno letteralmente addestrato Charm (cosa normale trattandosi di un’IA) analizzando oltre 2.000 campioni di tumori cerebrali provenienti da 1.524 pazienti. Il dispositivo è riuscito sin da subito a discernere i vari tipi di tumori con una precisione che ha raggiunto addirittura il 93%.

Come se ciò non bastasse, è riuscito anche ad individuare le caratteristiche del tessuto che circonda le cellule tumorali, fornendo specifiche informazioni circa il trattamento e di conseguenza la migliore prognosi per ogni singolo individuo. Ma cosa cambierà rispetto alle attuale metodiche?

Bisogna considerare, che al giorno d’oggi la prassi medica prevede il prelievo del tessuto tumorale direttamente in sala operatoria. Tale campione viene poi immediatamente congelato, al fine di analizzarlo successivamente. È proprio nella fase di conservazione che risiede però il principale limite di un simile approccio.

Congelando il campione infatti, a seguito dell’alterazione tissutale che si verrà inevitabilmente a creare, si andranno a perdere importanti e fondamentali informazioni in grado di cambiare notevolmente la successiva terapia.

Sebbene possa apparire (e in realtà lo è) come un notevole passo in avanti nella lotta ai tumori, come dimostra il tumore al seno non bisogna abbassare la guardia. È necessario infatti sottolineare come Charm dovrà essere periodicamente riaddestrato, per tenersi al passo con le nuove scoperte in ambito medico "Similmente ai medici umani che devono impegnarsi in una formazione continua" afferma la stessa Yu.